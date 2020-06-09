Avanos Bayram tepesinde toprak kayması meydana geldi Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan Bayram tepesinde toprak kayması meydana geldi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde bulunan Bayram tepesinde toprak kayması meydana geldi.

Avanos ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin ilçenin fotoğrafını çekmek üzere çıktıkları Bayram tepesinde toprak kayması meydana geldi. Avanos Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bayram tepesinde oluşan toprak kaymasından dolayı bayrak direğimizin temeli hasar görmüştür. Kayan zeminin düzeltme çalışmaları yapıldıktan sonra bayrağımız tekrar göndere çekilecektir" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA