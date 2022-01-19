Avanak Abdi nerede çekildi? Avanak Abdi kaç yılında, ne zaman çekilmiştir?

Türk sinemasının sevilen yapımları arasında yere alan Avanak Abdi, zaman zaman televizyon ekranlarında akşam kuşağında yayınlanan yapımlar arasında yer alıyor. Film hakkında Avanak Abdi nerede çekildi? Avanak Abdi ne zaman çekilmiştir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Türk komedi filmi olan Avanak Apti olarak da araştırılan Avanak Abdi'nin başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda yer alıyor.

Avanak Abdi nerede çekildi? Avanak Abdi ne zaman çekilmiştir? sorularına televizyon izleyicileri yanıt aramaktadır. Başrolünde Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal'ın yer aldığı Avanak Abdi filminin konusu nedir? İşte filmin oyuncu kadrosu... 1978 yapımı komedi türündeki Avanak Abdi filminin başrolünde unutulmaz isim olan Kemal Sunal yer alıyor. Büyük ilgiyle izlenen Avanak Abdi filminin konusu ve oyuncuları haberimizde...

AVANAK ABDİ KONUSU

Apti arkadaşı Nuri ile birlikte afiş asmaktadır ve afişini astığı ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır. Apti parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür. Bir gün Apti Nevin'i dinlemek için gazinoya gelir. Ufak bir karışıklık sonucu Apti'yi Urfalı Apti sanırlar ve hürmet gösterirler. Apti gazinoda Nevin'e âşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehditinden dolayı Apti'ye elini bile süremez.

AVANAK ABDİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İlk kez 1978'de yayınlanan Avanak Apti filmi, Cankurtan Fatih başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekildi. Apti arkadaşı Nuri ile birlikte afiş asmaktadır ve afişini astığı ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır. Apti parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür.

AVANAK ABDİ FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

İlk kez 1978'de yayınlanan Avanak Apti filmi, Cankurtan Fatih başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekildi.

AVANAK APTİ FİLMİNİN OYUNCULARI

Abdi (Kemal Sunal)

Nevin Şenses (Ayşen Gruda)

Barut Osman (Ünal Gürel)

Nuri (Necdet Yakın)

Simsar Cafer (Ali Şen)

Komiser (Atilla Ergün)

Urfalı Apti (Yadigar Ejder)

Menajer Erto (Macit Flordun)

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