Avamasiro Kanyonu Doğaseverleri Ağırlıyor

Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi sınırında bulunan, yöre halkı tarafından "Avamasiro" olarak bilinen Mansur Çayı üzerindeki kanyon, baharın gelmesiyle doğaseverleri ağırlamaya başladı.

Çatak ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Ormancık ile Kışlalı köyleri mevkisinde yer alan Avamasiro Kanyonu konuklarına adeta görsel bir şölen sunuyor.

Van'da faaliyet gösteren Patika Doğa Sporları Kulübü dağcıları, kanyona çıktı.

2 bin 600 metre arasında yüksekliği bulunan kanyonda çok sayıda seyir terası da bulunuyor.

Kanyon sahip olduğu doğal güzellikleri ile doğa fotoğrafçıları ve dağcıların büyük ilgisini çekiyor.