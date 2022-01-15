Ava gittikten sonra eşyaları gölette bulunan adam için arama çalışması başlatıldı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Güney ilçesinde ava gittikten sonra köpeğinin dönmesine rağmen kendisinden bir daha haber alınamayan adamın suyun üzerinde ceketi ve eldivenin görülüğü iddiası üzerine ekipler harekete geçerek gölette arama çalışması başlattı.

Olay, Güney ilçesi Koparan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 59 yaşındaki Halil Yeşil, yanına tüfeğini ve köpeğini alarak ormanlık alanda ava çıktı. Aradan geçen süre zarfından yakınları köpeğin eve tek başına geldiğini fark ederek, Yeşil'e ulaşmaya çalıştı. Bir türlü Yeşil'den haber alamayan yakınları, av için gidilecek noktalarda arama yapmaya başladı. Bir süre sonra suyun üzerinde Yeşil'e ait ceketi ve eldivenin görüldüğü iddiası üzerine 112 ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemenin ardından Yeşil'in gölette olabilmesi ihtimali üzerine su altı arama ve kurtarma ekipleri harekete geçerek çalışmalara başladı. - DENİZLİ