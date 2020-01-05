Ava giderken avlandılar: Buza parkeden balıkçılara ait 30 araç suya gömüldü

05.01.2020 20:58 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:58

Rusya'da balık avlamak için araçlarını deniz kenarında buz tutmuş alana park eden balıkçılar döndüklerinde kötü bir sürprizle karşılaştı.



Park yeri olarak kullanılan buz kütlesinin çatlamasıyla en az 30 araç suya gömüldü. Olay, ülkenin doğusundaki Büyük Petro Körfezi'nde, Russky Adası yakınlarında yaşandı. Euronews.com'da Görüntüle