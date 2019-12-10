Ava giderken avlandılar

10.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:01

Tokat'ta, avcılık belgesi olmadan, takozsuz tüfekle avlanan 4 kişiye cezai işlem uygulandı.



Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri 7/24 yaban hayatını korumak için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda kar yağması ile birlikte avlanma faaliyetlerinin arttığı Tokat'ta ekipler 78 avcının belgesini kontrol etti. Uygunsuz av yaptığı tespit edilen 4 kişiye (avcılık belgesi olmadan avlanmak ve takozsuz tüfekle avlanmaktan) işlem yapıldı. Yapılan işlemler sonucunda usulsüz avlanan kişilere toplamda 3 bin 45 TL idari para cezası uygulanırken, 3 adet tüfek muhafaza altına alındı. Denetimlerin arazide ve sosyal paylaşım sitelerinde 7 gün 24 saat devam etmekte olduğu bildirildi. - TOKAT

Kaynak: İHA