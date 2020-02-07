Ava giden tilki avlandı
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Ava giden tilki avlandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde tavukların imha edildiği 4 metrelik kuyuya düşen tilki ava giderken avlandı.

07.02.2020 08:58 | Son Güncelleme: 07.02.2020 08:58
Ava giden tilki avlandı

'nın ilçesinde tavukların imha edildiği 4 metrelik kuyuya düşen tilki ava giderken avlandı.


Amasya'nın Taşova ilçesi Tekke köyü yolunda faaliyet gösteren Mehmet ve Azim Gedizli'ye ait tavuk çiftliğinde ölü tavukların imha edildiği tel örgü ile çevrili dört metre derinliğindeki kuyuya tel örgüden geçerek giren tilki, bir daha çıkamadı.


Tilki daha sonra düştüğü kuyudan kurtarılarak doğaya salındı. - AMASYA

Kaynak: İHA
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