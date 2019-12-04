Ava giden genç avukatın aracı sulama kanalında bulundu

04.12.2019 20:02 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:07

Edirne'nin İpsala ilçesine ava giden ancak kendisine ulaşılamayan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'in aracı düştüğü sulama kanalında bulundu. Gün boyu süren arama çalışmalarına havanın kararması sebebiyle ara verildi.



Ava gitmek için sabah saatlerinde evinden ayrılan avukat Hakan Çağıl Taşdelen, İpsala'nın Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasında kaza yaparak aracı ile sulama kanalına düştü. Koyuntepe-Yenikarpuzlu arasındaki sulama kanalında aracını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri ulaştı. Taşdelen'in aracı vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.



Yaklaşık 15 saattir kayıp olan Taşdelen'i kurtarmak için jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin bölgede aramaları sürerken, havanın kararması sebebiyle çalışmalara ara verildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA