Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti

İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ - Haberler | Ekonomi

Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek av sezonunu açan balıkçılar sezonu kapattı Tüm Türkiye'de 12 mile kadar olan bölgede 15 Nisan'da başlayan av yasağı, Mersin'de balık fiyatlarına yansımadı Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan...

Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti

1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek av sezonunu açan balıkçılar sezonu kapattı

Tüm Türkiye'de 12 mile kadar olan bölgede 15 Nisan'da başlayan av yasağı, Mersin'de balık fiyatlarına yansımadı

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat:

"Fiyatlarımızda bir değişiklik yok, hatta bazı balık fiyatlarında düşmeler oldu"

MERSİN - Tüm Türkiye'de 12 mile kadar olan bölgede 15 Nisan'da başlayan av yasağı, Mersin'de balık fiyatlarına yansımadı. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Fiyatlarımızda bir değişiklik yok. Hatta bazı balık fiyatlarında bir ay öncesine göre düşmeler oldu" dedi.

15 Nisan'da 12 mile kadar olan bölgede başlayan av yasağıyla birlikte barbun, gümüş, lagos, karides ve kalamar gibi balıklar artık denizden az miktarda çıkarken, diğer balık türleri 12 milden sonra uluslararası avlanma sahasında balıkçılar tarafından avlanılıyor. Yasakla birlikte balık fiyatlarının artması beklenirken, şu ana kadar fiyatlarda yükselme olmazken, bazı balık türlerinin fiyatlarında indirimler bile oldu.

"12 milin dışında avcılık halen sürüyor"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Nisan itibariyle trolle balık avcılığının yasaklandığını söyledi. Akdeniz'de 15 Temmuz'a kadar 12 milden sonra yani uluslararası sularda avcılığın devam ettiğini kaydeden Polat, "Şu anda büyük teknelerimiz 12 milin dışında avlanma yaparak, balık getiriyorlar. Oradan da çeşitli balıklarımız geliyor. Mezgit, barbun, çupra, levrek, sardalye, karides, kalamar gibi balıklarımız geliyor. Yasak olmasından dolayı çeşitlerde biraz azalma oldu ama yine de günlük, taze balıklarımız geliyor. Özellikle yılın 12 ayı bulunan sardalye omega 3 açısından çok faydalı. Norveç somunundan daha iyi bir balık. Halkımızı bu aylarda özellikle sardalye yemeye çağırıyoruz. Bu pandemi sürecinde özellikle bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz lazım. Halkımızın bu dönemde balığa rağbeti son derece iyi. Bizde bu konudan memnunuz. Balık tüketimini artırmamız lazım" diye konuştu.

"Bazı balık fiyatlarında bir ay öncesine göre düşmeler oldu"

Balık fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Polat, "Şu an fiyatlarımızda bir değişiklik yok. Hatta bazı balık fiyatları bir ay öncesine göre düşmeler bile oldu. Sardalye normalde 20-25 lira civarındaydı şu an 10-15 lira arasında, istavrit 10-15 lira, kefal 15-20 lira arasında satılıyor. Çupra-levrek fiyatları düştü. Normalde 40 liranın altında yoktu ama şu anda 30-35 lira arasında. Fiyatlarımız çok uygun. Özellikle Ramazan ayı dolayısıyla fiyatlarımızı düşürdük. Halkımız bu dönemde balık yesin, pandemi döneminde vücut dirençlerini artırsınlar" şeklinde konuştu.

Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti
Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti
Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti
Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti
Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti
Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti
Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti
Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti
Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti
Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti
Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti
Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Güngören'de kamyonetin yayaya çarptığı feci kaza kamerada
Son dakika haberleri | Güngören'de kamyonetin yayaya çarptığı feci kaza kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Şentop Yıldırım Akbulut
Magazin Müjde Ar Esra Erol Cem Yılmaz Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Yılmaz Vural Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 10:20:04. #1.16#

title