Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti

Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti 1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek av sezonunu açan balıkçılar sezonu kapattı Tüm Türkiye'de 12 mile kadar olan bölgede 15 Nisan'da başlayan av yasağı, Mersin'de balık fiyatlarına yansımadı Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan...

Av yasağı başladı balıkçılar indirime gitti

1 Eylül'de "Vira Bismillah" diyerek av sezonunu açan balıkçılar sezonu kapattı

Tüm Türkiye'de 12 mile kadar olan bölgede 15 Nisan'da başlayan av yasağı, Mersin'de balık fiyatlarına yansımadı

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat:

"Fiyatlarımızda bir değişiklik yok, hatta bazı balık fiyatlarında düşmeler oldu"

MERSİN - Tüm Türkiye'de 12 mile kadar olan bölgede 15 Nisan'da başlayan av yasağı, Mersin'de balık fiyatlarına yansımadı. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Fiyatlarımızda bir değişiklik yok. Hatta bazı balık fiyatlarında bir ay öncesine göre düşmeler oldu" dedi.

15 Nisan'da 12 mile kadar olan bölgede başlayan av yasağıyla birlikte barbun, gümüş, lagos, karides ve kalamar gibi balıklar artık denizden az miktarda çıkarken, diğer balık türleri 12 milden sonra uluslararası avlanma sahasında balıkçılar tarafından avlanılıyor. Yasakla birlikte balık fiyatlarının artması beklenirken, şu ana kadar fiyatlarda yükselme olmazken, bazı balık türlerinin fiyatlarında indirimler bile oldu.

"12 milin dışında avcılık halen sürüyor"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Nisan itibariyle trolle balık avcılığının yasaklandığını söyledi. Akdeniz'de 15 Temmuz'a kadar 12 milden sonra yani uluslararası sularda avcılığın devam ettiğini kaydeden Polat, "Şu anda büyük teknelerimiz 12 milin dışında avlanma yaparak, balık getiriyorlar. Oradan da çeşitli balıklarımız geliyor. Mezgit, barbun, çupra, levrek, sardalye, karides, kalamar gibi balıklarımız geliyor. Yasak olmasından dolayı çeşitlerde biraz azalma oldu ama yine de günlük, taze balıklarımız geliyor. Özellikle yılın 12 ayı bulunan sardalye omega 3 açısından çok faydalı. Norveç somunundan daha iyi bir balık. Halkımızı bu aylarda özellikle sardalye yemeye çağırıyoruz. Bu pandemi sürecinde özellikle bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz lazım. Halkımızın bu dönemde balığa rağbeti son derece iyi. Bizde bu konudan memnunuz. Balık tüketimini artırmamız lazım" diye konuştu.

"Bazı balık fiyatlarında bir ay öncesine göre düşmeler oldu"

Balık fiyatlarıyla ilgili de bilgi veren Polat, "Şu an fiyatlarımızda bir değişiklik yok. Hatta bazı balık fiyatları bir ay öncesine göre düşmeler bile oldu. Sardalye normalde 20-25 lira civarındaydı şu an 10-15 lira arasında, istavrit 10-15 lira, kefal 15-20 lira arasında satılıyor. Çupra-levrek fiyatları düştü. Normalde 40 liranın altında yoktu ama şu anda 30-35 lira arasında. Fiyatlarımız çok uygun. Özellikle Ramazan ayı dolayısıyla fiyatlarımızı düşürdük. Halkımız bu dönemde balık yesin, pandemi döneminde vücut dirençlerini artırsınlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ