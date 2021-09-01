AV YASAĞININ KALKMASIYLA BALIKÇILAR 'VİRA BİSMİLLAH' DİYEREK DENİZE AÇILDI

2021-2022 Su Ürünleri Av Sezonu, İstanbul Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda başladı.

2021-2022 Su Ürünleri Av Sezonu, İstanbul Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda başladı.

2021 yılının Nisan ayında gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. 1 Eylül itibariyle bu yasak kalktı. Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda da bir süredir balık avlayamayan balıkçılar hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde başladı. Akşam saatlerinde Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda İstanbul Valiliği ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açılış töreni düzenlendi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Karaca, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz ve balıkçılar katıldı. Tören alanında, katılanlara balık döner dağıtıldı. Törende yapılan konuşmalardan sonra, Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi. Törenin ardından Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Vali Yardımcısı Uğur Uludağ ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay gelenlere balık dağıttı. Elmas Kardeşler isimli av gemisine protokoldekiler bindi. Vali Yardımcısı Uğur Aladağ kaptan köşküne geçerek kaptanla konuştu. Elmas Kardeşler Marmara Denizi'ne açıldı. Gemiye Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Karaca, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz binerek açıldı. Gemi tayfası denize ağ attı. Gırgır ve trol yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül'de Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 15 Eylül'de ise Akdeniz'de denizlere açılacak. Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibariyle sona erecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı