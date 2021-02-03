Av yasağının kaldırılmasıyla Marmara hamsisi tezgahlardaki yerini aldı

Hamsi avcılığına kapalı olan İstanbul'un doğusunda ve Kocaeli'de kalan alanda yasağın kaldırılmasıyla avlanan Marmara hamsisi, kilogramı 30 ila 40 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yasağın kalkmasıyla dün gece denize açılarak ağlarını suya bırakan Kocaeli'deki balıkçılar, sabah saatlerinde kilolarca hamsiyle limana döndü.

Uzunlukları 13 santimetreye ulaşan hamsiler, balık tezgahlarında kilogramı 30 ila 40 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

"Yasağın kalkması tezgahlara hemen yansıdı"

İzmit'teki balıkçılar çarşısı esnafı Kemal Bineklioğlu, AA muhabirine, hamside av yasağının kalkmasının tezgahlara hemen yansıdığını söyledi.

Düne kadar buzhane hamsisi sattıklarını, bugün taze hamsinin gelmeye başladığını anlatan Bineklioğlu, "Hamsi çok güzel. Şu anda Marmara hamsisinin yağ oranı çok yüksek. O yüzden bu dönemde daha fazla tercih edilmesi gerekir." diye konuştu.

Bineklioğlu, insanlarda Karadeniz hamsisinin daha iyi olduğuna ilişkin bir algı olduğuna işaret ederek, "Karadeniz hamsisi şubat ayında yağını bırakır. Marmara hamsisi ise tam tersine bu dönemde yağlanır. O bakımdan şu andaki hamsi lezzetle yenilebilecek kalitede." dedi.

"Hamsiyi şu anda 30 lira ile 35 lira bandında satıyoruz. Biraz daha iri olanları 40 liradan satıyoruz. Diğer balıkların fiyatları da havalar düzeldikçe düşecek." bilgisini veren ???????Bineklioğlu, hamside av yasağı uygulamasını çok doğru bulduğunu, her sezon yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay