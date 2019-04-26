Av Yasağının Başlamasıyla Sinop'ta Balık Fiyatları Yükseldi

15 Nisan'da başlayan denizlerde av yasağının ardından Sinop'ta dip balıkçılarının tuttuğu balıklar az da olsa tezgahları süslemeye devam ediyor.

15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından Sinop tezgahlarında balık fiyatları yükselişe geçti. Tezgahlarda mevcut olan dip balıkları ise 30-35 TL'den satılıyor.

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süredir dip balıkçılarının ava çıkamadığından dolayı tezgahlarda balıkların az olduğunu belirten Sinoplu balıkçı İsmail Değer, "Av yasağının başlaması ile birlikte Sinop'ta son 10 15 günden beri baya sular vardı, rüzgar vardı. Tabii, dip avcıları atamadılar avlarını. Bunlar da genelde mezgit, barbun, istavrit olabilir. Henüz bu günlerde atmaya başlayacaklar hava yeni ısınmaya başladı. Onların dip avlarını atmasıyla beraber mezgit, çarpan, barbun, istavrit olabilir diye düşünüyoruz. Az az da olsa bazen geliyor. Bir kilogram, iki kilogram, üç kilogram barbun falan geliyor, henüz mezgit düşmedi. Ama tabi gelen, tutulan balıkların fiyatları ne olur o konuda yorum yapmak doğru değil. Çünkü vatandaşın tutacağı balıklara biz burada pazarlık yapamayız. Biz göreceğiz, bir gelsin bakayım balıklar ona göre fiyat belirleriz. İnşallah çok çıkar da halkımız da ucuz balık yer, öyle düşünüyoruz" dedi.

Tezgahlarda olan balıkların fiyatlarını değerlendiren İsmail Değer, "Mevcut şuanda havuz balıkları dediğimiz denizin içinde yetişen somon, levrek, çupra buna benzer balıkları tezgahlarda satıyoruz. Şimdi levrek 30 liraydı 35 lira oldu, gene inceliği 3 4 dediğimiz levrekler vardı 25 liraydı 30 lira oldu. Somonumuz 25'di 30 oldu, çupramız gene 30'du hiç onda bir değişiklik olmadı, onda bir fiyat artışı yok. Gene 30'du, gene 30'dan satıyoruz. Daha önce 25 liradan sattığımız somonların niye 30 lira diye sorulduğunda; çünkü karşı tarafta aldığımız yerlerde büyük ihtimalle maliyet arttı, doların yükselişine bağlıyorlar, yemlerin dışardan gelişi tabi haliyle yükseliyor fiyatlar. Biz de ona istinaden o türlü satış yapıyoruz" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA