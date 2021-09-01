4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından balıkçılar, gece 00.00'da ağlarını denizle buluşturdu.

1 Eylül'de sona eren av yasağının ardından balıkçılar, gece 00.00'da ağlarını denizle buluşturdu. Deniz özlemini gideren balıkçılar, sezonun ilk balıklarını tuttu.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte "Vira Bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, yeni sezonu umutla açtı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Ereğli sahilindeki limanda bulunan gırgır tekneleri, gece 00.00 olması ile beraber Marmara ve Ege Denizli'ne açılarak ağlarını denizle buluşturdu. Denizde sabah saatlerine kadar bekleyişte olan balıkçılar 4.5 aylık aradan sonra sezonun ilk balıklarını avladı. 1.5 ton balıkla siftahını açan Aydın Bora, ilk akşam bir bolluk göremediklerini söyledi.

"BOL BİR BALIK GÖREMEDİK"

Karamürsel yola çıkıp Tuzla'da son noktayı koyacağını söyleyen tekne reisi Aydın Bora, "Çok bol bir balık göremedik ama bu ilk akşam olduğu için de olabilir. Her taraf aranmadı. Diğer teknedeki arkadaşlardan öğrendiğimiz kadar hamsi bulunamadı bugün. Biz de fazla bir şey görmedik Karamürsel'den Kartal'a kadar geldik, Kartal'da bir ağ aldık 100 kasa istavrit aldık 1.5 ton civarında. Başka da bir şey görmedik, bol bir istavrit de görmedik. Ona da bereket versin, yapacak başka bir şey yok. Bu akşam bitti şu anda Tuzla limana inip tekneyi bağlayacağız. Kısmetse yarın akşam çıkıp tekrar arayacağız. Ne bulacağız bilemiyorum. Hamsi göremedik, başka balık zaten bu mevsimde yok çinekop, lüfer, palamut ekim ayında çıkıyor.Şu anda özlem gidermeye başladık. Denizi özledik. Bugün ki balık da hiç yoktan iyidir. İlk gün olduğu için daha meraları tam olarak bilmiyoruz yani nerede ne balığın var. Bizim gezdiğimiz yerlerde çok fazla bir şey görmedik. Sadece Kartal'da bir parça istavrit gördük. Ondan da 100 kasa balık aldık. Kısmetimiz bu kadarmış" dedi.

"VATANDAŞLARA BALIK YEDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Ufak tefek aksaklıklar olsa balığımızı yakalamaya çalıştıklarını söyleyen balıkçı Ali Zarga, "Vatandaşlara balık yedirmeye çalışıyoruz. Geçen sene müsilaj olayından dolayı erken paydos ettik, bu sene sezon başladı. Allah kısmet ederse, denizimiz verimli olursa istavrit ya da hamsi bekliyoruz. Bu durumda çinekopçuluk başlayacak. Şu an denizde gördüğünüz gibi az az balıklar var. Çoğalırsa inşallah daha iyi olacak bizim için. Denizde olduğun sürece her zaman çalışmak zorundasın. Biz balıkçıyız ekmeğimizi bu, denizden yiyoruz" diye konuştu.

(Fehime Kartal - Harun Yıldız/İHA)

4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında illegal yapılanmalar nedeniyle gösteri ve yürüyüş düzenlenemeyecek
Bakırköy'de 2-6 Eylül arasında illegal yapılanmalar nedeniyle gösteri ve yürüyüş düzenlenemeyecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Emine Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Şener Derya Şensoy Seren Serengil
Spor Mesut Özil Salih Uçan Ali Öztürk Umut Meraş Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
4.5 ayın ardından ağlar yeniden balık doldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 09:37:43. #1.16#

title