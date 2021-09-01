Av yasağı kalktı, Karaburun Limanı'nda bekleyen balıkçı tekneleri bir bir denize açıldı

Av yasağı kalktı, Karaburun Limanı'nda bekleyen balıkçı tekneleri bir bir denize açıldı Balıkçıların yeni av sezonu için hazırlığı kameraya yansıdı Arnavutköy Karaburun Limanı'nda bulunan balıkçı tekneleri av yasaklarının kalkması ile birlikte Karadeniz'e açıldı.

Av yasağı kalktı, Karaburun Limanı'nda bekleyen balıkçı tekneleri bir bir denize açıldı

Balıkçıların yeni av sezonu için hazırlığı kameraya yansıdı

İSTANBUL - Arnavutköy Karaburun Limanı'nda bulunan balıkçı tekneleri av yasaklarının kalkması ile birlikte Karadeniz'e açıldı. Balıkçıların yasakların kalkmasına saatler kala yapmış olduğu hazırlıklar ve sevinçleri kameraya yansıdı.

Balıkçılar için avlanma yasağı 1 Eylül itibariyle kalktı ve balıkçılar gece saatleri itibari ile sezonun ilk avı için denize açıldı. Arnavutköy Karaburun Limanı'nda bulunan balıkçıların ise yasakların kalkmasına saatler kala marinada yapmış oldukları hazırlıklar ve mutluluk anları kameralara yansıdı. Bereketli bir sezon beklediklerini söyleyen balıkçılar yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Yapılan hazırlıkların ardından denize açılan balıkçılar, ilk hedeflerinin ise palamut olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak