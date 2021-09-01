Av yasağı kalktı Karaburun Limanı'nda bekleyen balıkçı tekneleri bir bir denize açıldı

Arnavutköy Karaburun Limanı'nda bulunan balıkçı tekneleri av yasaklarının kalkması ile birlikte Karadeniz'e açıldı.

Arnavutköy Karaburun Limanı'nda bulunan balıkçı tekneleri av yasaklarının kalkması ile birlikte Karadeniz'e açıldı. Balıkçıların yasakların kalkmasına saatler kala yapmış olduğu hazırlıklar ve sevinçleri kameraya yansıdı.

Balıkçılar için avlanma yasağı 1 Eylül itibari ile kalktı ve balıkçılar gece saatleri itibari ile sezonun ilk avı için denize açıldı. Arnavutköy Karaburun Limanı'nda bulunan balıkçıların ise yasakların kalkmasına saatler kala marinada yapmış oldukları hazırlıklar ve mutluluk anları kameralara yansıdı. Bereketli bir sezon beklediklerini söyleyen balıkçılar yeni sezonun hayırlı olmasını diledi. Yapılan hazırlıkların ardından denize açılan balıkçılar, ilk hedeflerinin ise palamut olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı