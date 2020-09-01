AV YASAĞI KALKTI BALIKÇILAR AĞLARINI ATTI, YENİ SEZON BÜYÜK UMUTLARLA AÇILDI Yeni sezonun gözdesi palamut olduHaber-Kamera: Elif YAVUZ-Ali AKSOYER-Buğra BENLİOĞLU-Can EROK/İSTANBUL, DHASu ürünleri av sezonu 1 Eylül itibarıyla açıldı.

Yeni sezonun gözdesi palamut oldu

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Ali AKSOYER-Buğra BENLİOĞLU-Can EROK/İSTANBUL, DHA

Su ürünleri av sezonu 1 Eylül itibarıyla açıldı. Balıkçılar av yasağının bitmesinin ardından gece yarısı ilk ağlarını attı. Gürpınar Balık Hali'nde yeni sezon hareketliliği yaşandı. Av sezonunun açılışına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu katıldı.

2020-2021 su ürünleri av sezonu Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde 1 Eylül itibarıyla açıldı. 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan gece yarısı saatler 00.00 gösterdiğinde balıkçılar her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Vira Bismillah' diyerek yola çıktı. Gürpınar Balık Hali'nde ise, yeni sezon hareketliliği yaşandı. İlerleyen saatlerde balıklar hale geldi. Balıkçılar ise bu sene palamuttan umutlu olduğunu belirtti. Yeni sezonun açılışına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Haldeki mezata katılan İmamoğlu, avdan dönen ir balıkçıdan da balık aldı.

SEZON AÇILIŞI EKREM İMAMOĞLU TARAFINDAN YAPILDI

Gürpınar Balık Hali'ne gelen İmamoğlu, burada balıkçılara iyi bir sezon dileğinde bulundu. İmamoğlu, 'Allah bol bereket versin. Gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçiler var burada. Allah gönlüne göre versin. Herkes en ucuz şekilde balığa ulaşsın işitiyoruz. Bunun olması için denizlerin temiz olması, balıkçıların kurallara uyması lazım. Balıkçıların avlanma kurallarına da uyması gerekiyor. Karadeniz, Boğaz ve Marmara gerecekten dünyanın en bereketli denizlerinden biri bu denizleri korumamız lazım" dedi.

BALIKÇILAR BU YIL PALAMUTTAN UMUTLU

Çok sayıda balıkçı, pazarcı ve işletmecinin balık almaya geldiği halde yeni sezon hareketliliği havadan da görüntülendi. Balıkçılardan Enver Tatlı uzun süredir yasağın bitmesini beklediğini belirterek, 'İnşallah güzel balıkçılık olur. Bu sene palamut güzel gözüküyor. Ardından çinekop olur gibi. 5 aydır hapistik, antrenmansızdık. 36 saattir heyecandan uyumuyorum. Güzel bir sezon olur umarım" dedi.

Balıkçılardan Hakan Görmüş de 'Bu sene gerçekten palamut gözüküyor. Palamuttan ümitliyiz. Bu sene palamut, uskumru, çinekop gözüküyor. Sezonu bereketli görüyoruz. Şu anda ciddi bir palamut var" dedi.

Kaynak: DHA