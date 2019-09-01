Av yasağı bitti, sinop'ta tezgahlar şenlendi

01.09.2019 17:05

SİNOP'ta, balık avlama yasağının kalkması ile gecenin ilk saatlerinde "Vira bismillah" diyerek denize ağ atan balıkçılar, umduklarını buldu. Tezgahlar balıkla dolup taşarken fiyatlar da alıcılarını memnun etti.

'Vira bismillah' diyerek sezonu açan Sinoplu balıkçılar, ağlarını gece yarısından sonra Karadeniz'e attı. Denizlerde av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar da tezgahlardaki yerini aldı. Sinoplu Balıkçı İbrahim Çoşkun, "Yeni sezon başladı. İnşallah güzel olacak. Havaların biraz soğuması lazım. Deniz ne kadar soğuk olursa balıklar o zaman bir araya toplanır. Sezon şu anda başladı. Kayıklarımız şu an da av sarıyor. İstavrit yakalıyorlar. Duyduğumuza göre hamsi denizde bolmuş. Belki palamuttan önce hamsiye başlarız. Sezon inşallah iyi geçecek. Palamut olmasa da diğer balıkların hepsi inşallah bol olacak bu sene" dedi.

Kentte yeni sezonda avlanan mezgit ve istavritin kilosu 10 TL'den satışa sunuldu.

Kaynak: DHA