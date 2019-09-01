Av yasağı bitti istanbul'da balık tezgahları şenlendi

01.09.2019 15:17

DENİZLERDE avlanma yasağının kalkmasının ardıdan, balık tezgahlarında da hareketlilik başladı. Baş köşede hamsi ve istavritler yer aldı.Sezonun ilk günü olması nedeniyle balığın az olduğunu ifade eden balıkçılar, önümüzdeki günlerde artmasını umduklarını söylediler. Tarihi Karaköy Balık Pazarında yıllardır tezgah açan Yusuf Bozkurt , her balık sezonu başlangıcında bol görülen palamutun bu sene azlığından bahsederek "Şu anda hamsi, istavrit yoğun; palamut yok. Geçen yıl palamut çoktu. Şu anda halkın haberi yok galiba ama bekliyoruz. Geçen seneye göre fiyatlar hemen hemen aynı" diye konuştu.Balık satıcısı Samet Ballıbahçe de "Şu anda balık az geliyor, ilk zamanlar olduğu için. Hamsinin fiyatı 25 lira, istavrit 20 lira. Birkaç gün sonra balık bol olursa fiyatlar biraz daha düşer. Şu an müşteri memnun. Balık bol olsun ki halkımız da yesin, biz de satalım" dedi.Av yasağının sona ermesinin ardından sezonun ilk balığını yemek için balık pazarına gelen bir vatandaş fiyatların uygun olduğunu ifade ederek "Sezonun ilk günü, fiyatlar normal. Palamut yok, hamsiler güzel. Hamsi almaya karar verdik" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Balık pazarından genel görüntü

-Balık almaya gelen kişilerden detay görüntü

-Balık satanlardan detay görüntü

-Balıklardan detay görüntü

-Balıkçı esnafı Yusuf Bozkurt ile röportaj

-Balıkçı esnafı Samet Ballıbahçe ile röportaj

-Balık satın almaya gelen bir kişi ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

Kaynak: DHA

- İstanbul