Av yasağı bitti, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde hareketlilik başladı
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Av yasağı bitti, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde hareketlilik başladı

Av yasağı bitti, Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde hareketlilik başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı saat 00.00 itibarıyla sona erdi.

15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı saat 00.00 itibarıyla sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan balıkçılar da "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde hareketlilik başladı.

2021 yılının Nisan ayında av yasağının gelmesiyle gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. 4.5 aylık aradan sonra 1 Eylül itibarıyla yasak kalktı.4.5 aydır balık avlayamayan balıkçılar hazırlıklarını tamamladıktan sonra yasağın kalkmasıyla denizle buluştu. Boğazın Karadeniz'e açıldığı noktada ağlarını denize atan balıkçılar 4.5 aylık aradan sonra sezonun ilk balıklarını avladı. Sezonun açılmasıyla birlikte ilk gece Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde hareketlilik başladı.

40 yıldır balıkçılık mesleğini icra ettiğini söyleyen Engin Durmuş,

"Av yasağı kalktı, bu sene palamut az gözüküyor. Daha çok lüfer, çinekop ve olma ihtimali var. Tabi yine de nasip bir şey diyemiyoruz. İyi olması için ümitleniyoruz. Müsilajın etkisi kısmidir, etkisi yok yani. Akıntıyla beraber gitmiştir o. 1'inci günden 2'nci günden belli olmaz, daha şuan havalar sıcak Eylül'ün 15'ine kadar piyasalar oturmaz, Eylül'ün 15'inden sonra piyasa normale gelir. Balıkçılık çok mu olur az mı olur meydana çıkar" diye konuştu.

Gürpınar Su Ürünleri Halinde balık satan Ömer Beter,

"Bunlar istavrit, sezonun ilk balıkları olduğu için kolisi 250 TL yaptı. Kilosu yaklaşık 15-20 TL'ye geldi. Tabi sezon başı olduğu için balıklar biraz daha küçük. İnşallah ilerleyen günlerde daha da büyüyecek daha da güzel balıklar gelecek. Bugün ilk gün olduğu için kayıklar zaten gece 12'den sonra çıktılar denize. Çok fazla balık gelmez bugün ama ilerleyen günlerde daha bol bir şekilde gelmesini bekliyoruz. Geçen yıl çok güzel bir balıkçılık oldu. Bolluk vardı, bereket vardı. Biz bu sene de aynı bolluk ve bereketin devam etmesini bekliyoruz tabi ama rızkı veren Allah, hayırlı olur diyelim, ne diyelim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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