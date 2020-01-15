: Av ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - SİVAS

15.01.2020 15:57 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:59

Sivas'ta, av ve yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi, kış şartlarında ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü koordinesinde yemleme çalışması yapıldı.

Vali Salih Ayhan, Tavra Deresi üzerindeki araziye yem bırakma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Sivas'ın yaban hayatı açısından zenginliğine dikkati çekerek, bu konuda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Doğadaki bereketin her zaman devam etmesi gerektiğini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz ve vatandaşlarımız bu konuda duyarlılık göstermektedir. Bizler de anlamı bir hareketle yola çıkarak doğaya yem bıraktık. Doğamızın bereketi her mevsim devam etsin istiyoruz. Tüm vatandaşlarımızın da hayvanlara duyarlı olmalarını istiyoruz. Hem hayvanlarımızın rahatça yem bulmaları hem de bulamadıkları zaman şehir merkezine inerek insan sağlığını tehlikeye sokacak bir durum oluşmaması açısından bu etkinlik çok önemli. Bu kapsamda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzün 5 bin kilo yemlik buğday, bin kilo balya saman, bin kilo yeşil yulaf balyası planlaması var. İlk etapta bin ton yem doğaya bırakıldı. Biz insanoğlunun nasıl yaşama hakkı varsa doğada yaşayan canlılarımızın da yaşama hakkı var."

Konuşmaların ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler, doğaya yem bıraktı.

Etkinliğe, Vali Yardımcıları Mehmet Nebi Kaya ve Yeliz Yıldızhan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, HAYTAP üyeleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personelleri katıldı.

Kaynak: AA

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