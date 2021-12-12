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Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı

Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'da bir köyde sahibinin av tutkunu olduğu evde arama yapan jandarma ekipleri, adeta cephanelikle karşılaştı.

AMASYA (İHA) - Amasya'da bir köyde sahibinin av tutkunu olduğu evde arama yapan jandarma ekipleri, adeta cephanelikle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Amasya merkeze bağlı Sarımeşe köyünde yaşayan A.Ş.'ye (76) ait eve operasyon düzenlendi. Çok sayıda ekibin görev aldığı operasyonda ev, eklentileri ve araçta arama yapıldı. Narkotik ve bomba arama köpeklerinin de katıldığı aramada evin çeşitli yerlerinde ve şömine, tavan arası ile koltuğa gizlenmiş 4 av tüfeği, 4 tabanca, binden fazla mühimmat, bir drone, 5 telsiz, 2 av bıçağı ve projektör ele geçirildi. "Ruhsatsız silah veya mermi bulundurma" suçundan gözaltına alınan A.Ş, Amasya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyedeki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. - AMASYA

Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı

Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı

Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı

Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı

Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı

Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı

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