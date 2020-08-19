'Av turizmi' için 798 kota
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

'Av turizmi' için 798 kota

AV turizmi kapsamında 2020-2021 sezonunda Türkiye genelinde kotalar belirlendi.

'Av turizmi' için 798 kota
19.08.2020 08:13 | Son Güncelleme: 19.08.2020 08:17

AV turizmi kapsamında 2020-2021 sezonunda Türkiye genelinde kotalar belirlendi. 398 erkek yaban keçisi, 25 hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi, 45 dişi yaban keçisi, 12 melez yaban keçisi, 39 çengel boynuzlu dağ keçisi, 9 Anadolu yaban koyunu, 14 ceylan, 89 kızıl geyik, 167 karaca ve sayıları bölge müdürlüklerince belirlenecek yüzlerce yaban domuzu avlanabilecek. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP), Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları kapsamında, Türkiye genelinde 2020-2021 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı ile avlanmasına izin verilen türler, kotalar, ücretler ve avlanma şekilleri belirlendi. Bazı illerde tartışmalara yol açan ve bölge müdürlüklerinin partiler halinde gerçekleştirdiği ihalelerin mahkemeye taşındığı süreçte Türkiye genelinde yaban domuzları haricinde 798 yaban hayvanı için av izni çıktı. 

798 YABAN HAYVANI1 Eylül 2020- 31 Mart 2021 tarihlerini kapsayan sezonda, uygulama talimatında avına izin verilen türler arasında Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, melez yaban keçisi, kızıl geyik, yaban keçisi, yaban domuzu türleri bulunuyor. Buna göre 398 erkek yaban keçisi, 25 hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi, 45 dişi yaban keçisi, 12 melez yaban keçisi, 39 çengel boynuzlu dağ keçisi, 9 Anadolu yaban koyunu, 14 ceylan, 89 kızıl geyik, 167 karaca avlanabilecek. Ayrıca her avlak için avcı başına iki yaban domuzu avlama izni de bulunuyor. Av turizmi kapsamında izin almak kaydıyla yine kişi başına 2 yaban domuzu avlanabilecek. Yaban domuzu kotasının yüzleri bulması bekleniyor.  İKİ İLDE İPTAL OLDUDKMP'ye bağlı bölge müdürlüklerince de avlaklar ve avlaklardaki sayılara göre partiler halinde ihalelerin birçoğu tamamlandı. İhale süreçlerinin önümüzdeki günlerde tamamıyla bitmesi bekleniyor. Bu ihalelerden toplam 31 kızıl geyik kotasının bulunduğu Eskişehir'deki 18 kızıl geyik için yapılan ihale için, Eskişehir İdare Mahkemesi'nce Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği'nin başvurusu üzerine, 'yürütmeyi durdurma' kararı verildi. Toplam 20 yaban keçisi kotasının bulunduğu Tunceli'de ise 17 yaban keçisi için yapılan ihale DKMP Genel Müdürlüğü'nce geri çekildi. HANGİ TÜR, HANGİ İLDE AVLANABİLECEK?DKMP Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu tarafından türlere göre illerdeki avlaklar, kota ve ücretler şöyle: YABAN KEÇİSİ (TEKE): 2020-2021 yılı için Türkiye genelinde toplam 398 teke (erkek) yaban keçisi için 6 bin TL'den başlayıp avlak sahalarına göre 92 bin 500 TL arasında değişen muhammen bedelli fiyat belirlendi. Erkek yaban keçisi av kotası illere göre Adıyaman'da 31, Muğla'da 28, Antalya'da 58, Isparta'da 8, Adana'da 29, Hatay'da 9, Kayseri'de 11, Mersin'de 61, Niğde'de 18, Karaman'da 8, Konya'da 3, Artvin'de 31, Giresun'da 11, Gümüşhane'de 2, Bingöl'de 7, Erzincan'da 27, Erzurum'da 15, Kahramanmaraş'ta 4, Malatya'da 2, Sivas'ta 15, Tunceli'de 20. HATALI BOYNUZLU ŞELEK YABAN KEÇİSİ: Komisyon tarafından hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi için birey başına 4 bin TL muhammen bedel üzerinden Mersin'de 12, Muğla'da 3, Antalya'da 6, Kayseri'de 1, Artvin'de 3 birey olmak üzere toplam 25 kota belirlendi. DİŞİ YABAN KEÇİSİ: Dişi yaban keçisi için birey başına 2 bin TL muhammen bedel üzerinden Muğla'da 13, Antalya'da 27, Mersin'de 2, Erzurum'da 3 birey olmak üzere toplam 45 birey av kotası belirlendi. MELEZ YABAN KEÇİSİ: Kültür ırkı keçi ile yaban keçisinin çiftleşmesi sonucu oluşan melez yaban keçisi için birey başına 8 bin 250 TL muhammen bedel üzerinden Adıyaman'da 12 birey av kotası belirlendi. ÇENGEL BOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ: Çengel boynuzlu dağ keçisi, Artvin'de 14, Rize'de 8, Bingöl'de 7, Erzincan'da 6, Tunceli'de 4 olmak üzere toplam 39 kota belirlendi. Avlak sahalarına göre muhammen bedel fiyatlar ise 8 bin 500 TL ile 43 bin 500 TL arasında değişiyor. ANADOLU YABAN KOYUNU: Anadolu yaban koyunu Karaman'da 2, Konya'da 6, Ankara'da 1, toplam 9 birey için 105 bin TL ile 144 bin 500 TL arasında fiyat belirlendi. CEYLAN: Ceylan, Şanlıurfa'da 14 kota belirlenirken, muhammen bedel fiyatı ise 21 bin 500 TL.KIZIL GEYİK: Kızıl geyik, Bilecik'te 2, Afyonkarahisar'da 2, Denizli'de 2, Eskişehir'de 31, Kütahya'da 3, Ankara'da 5, Bolu'da 16, Karabük'te 2, Kastamonu'da 14, Çorum'da 8, Kahramanmaraş'ta 4 olmak üzere toplam 89 birey kota belirlendi. Kızıl geyikleri avlamak için yapılan veya yapılacak ihalelerde muhammen bedel fiyatları 8 bin 500 TL ile 34 bin 500 TL arasında değişiyor.  

KARACA: Karaca, Osmaniye'de 6, Düzce'de 29, Bartın'da 10, Karabük'te 27, Kastamonu'da 58, Sinop'ta 10, Zonguldak'ta 9, Çorum'da 2, Ordu'da 2, Giresun'da 14 olmak üzere toplam 167 birey kota belirlendi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Ekonomi
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Ekonomi
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti Dünya
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş 3. Sayfa
Emine Bulut soruşturmasında karar: Polislerin ihmali yokmuş
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı Ekonomi
Emekli madenci köyüne yaban mersini bahçesi kurarak gelirini ikiye katladı
8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Güncel
8 ilde 16 yerleşim yeri koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Kocası tarafından öldürülen kadının katiliyle son dansının görüntüleri ortaya çıktı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Samsun'da bir tırın dorsesinde 115 düzensiz göçmen yakalandı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 30 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 30 yaralı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına 'konuşmaları sızdırmayın' uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına "konuşmaları sızdırmayın" uyarısı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Kazada otomobilin kopan kapısı, diğer aracın önüne saplandı
Kazada otomobilin kopan kapısı, diğer aracın önüne saplandı
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Adana'da 38 ton bozuk et piyasaya sürülecekken ele geçirildi
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesine meteor düştüğü iddia edildi
Manisa'nın Salihli ilçesine meteor düştüğü iddia edildi
Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü
Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Rusya'nın ardından Çin de koronavirüs aşısı için tarih verdi
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Almanya'da polis şiddetine bir yenisi daha eklendi! Yere yatırdıkları şahsa yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Son Dakika: Suriye'de Rus askerlerine yapılan saldırıda bir general öldü, 2 asker yaralandı
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç 'destekleme kursu' adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Son Dakika: Özel okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç "destekleme kursu" adı altında yüz yüze eğitime izin yok
Yerli otomobilin tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
Yerli otomobilin tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi
Vaka sayılarındaki hızlı artış sonrası 23 şehirde 65 yaşa ek önlemler getirildi
Vaka sayılarındaki hızlı artış sonrası 23 şehirde 65 yaşa ek önlemler getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Angela Merkel Muharrem İnce Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Nihat Doğan Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Süleyman Seba Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Karar Çocuk Şiddet
Şu an buradasınız: 'Av turizmi' için 798 kota - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 08:17:09. #1.14#
title