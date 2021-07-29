Av tüfekli yaşlı adam aracını çektirmemek için ortalığı birbirine kattı
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Av tüfekli yaşlı adam aracını çektirmemek için ortalığı birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de aracını hatalı park ettiği gerekçesiyle polis tarafından uyarılan adam, av tüfeğiyle evinin camına çıkarak polise tehditler savurdu.

Eskişehir'de aracını hatalı park ettiği gerekçesiyle polis tarafından uyarılan adam, av tüfeğiyle evinin camına çıkarak polise tehditler savurdu. Yaşlı adam polisin 3 buçuk saat süren operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Olay, Mamure Mahallesi Kanlıtepe Sokak'ta meydana geldi. Evinin yakınlarındaki başka bir sokağa 26 NL 599 plakalı otomobilini hatalı park eden Adil Y.'yi (68) polis ekipleri aracı çekmesi için uyardı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve polisin uyarısına öfkelenen şahıs, 5'inci katta bulunan evindeki av tüfeğini alıp cama çıkarak polise küfür ve tehditler savurdu. Polis ekipleri çevredekilerin zarar görmemesi için olay yerini emniyet şeritleriyle kapattı. Evden 1 el silah sesi gelmesi üzerine şahsın yakalanması için özel harekat polisleri operasyon düzenledi. Kendisini eve kilitleyen yaşlı adam, özel harekatın 3 buçuk saat süren çalışmasıyla evinde etkisiz hale getirildi. Şüphelinin kullandığı av tüfeği de polis tarafından ele geçirildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, emniyet ekipleri şahıs hakkında soruşturma başlattı. Evden çıkarılan şüpheli polisten, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına engel olunmasını istedi.

Emniyet ekiplerinin hummalı çalışmasını çevredeki vatandaşlar büyük bir heyecanla anbean izledi. Operasyon nedeniyle evin yakınındaki Hasan Polatkan Caddesi üzerinde bulunan tramvay hattından geçen seferler durduruldu. Cadde ise yaya ve araç trafiğine kapatıldı. - ESKİŞEHİR

Av tüfekli yaşlı adam aracını çektirmemek için ortalığı birbirine kattı
Av tüfekli yaşlı adam aracını çektirmemek için ortalığı birbirine kattı
Av tüfekli yaşlı adam aracını çektirmemek için ortalığı birbirine kattı
Av tüfekli yaşlı adam aracını çektirmemek için ortalığı birbirine kattı
Av tüfekli yaşlı adam aracını çektirmemek için ortalığı birbirine kattı
Av tüfekli yaşlı adam aracını çektirmemek için ortalığı birbirine kattı
Av tüfekli yaşlı adam aracını çektirmemek için ortalığı birbirine kattı
Av tüfekli yaşlı adam aracını çektirmemek için ortalığı birbirine kattı
Av tüfekli yaşlı adam aracını çektirmemek için ortalığı birbirine kattı
Av tüfekli yaşlı adam aracını çektirmemek için ortalığı birbirine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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