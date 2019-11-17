Av tüfeğiyle yaralanan kızıl geyik tedavi ediliyor

17.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 17.11.2019 10:52

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Sakarya Nehri kıyısında köylüler tarafından av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan kızıl geyik tedavi altına alındı.

Nehir kıyısında yaralı bir geyik gören köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen ekipler, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen geyiğin bacaklarında oluşan kırıklara tampon yapıldı ve yaklaşık 100 dikiş atıldı.

Veteriner Nedret Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, geyiğin kendilerine ulaştığında vücut ısısının çok düşük olduğunu söyledi.

Hayvanın tedaviye olumlu yanıt verdiğini belirten Avcı, "Yaralı geyik, avcılar tarafından vurulmuş ve Sakarya Nehri kıyısına kendisini atmış, orada da köpekler hayvana zarar vermiş. Kurşunlar çıkarıldı, köpeklerin ısırdığı yerlere de dikiş atıldı. İnşallah yaşam savaşını kazanacak, doğal ortamına geri salacağız."

Avcı, iyileşme sürecinin ardından geyiğin doğal ortamına salınacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA