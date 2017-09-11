Av Tüfeğiyle Yaralanan Genç Hastanede Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde bilinmeyen nedenlerle pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalarla ağır yaralanan Hüseyin Sönmez (20), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın 3. gününde Kömür Beldesi'ne bağlı Bahçe köyünde ikamet eden Hüseyin Sönmez (20), kaldığı evde yakınları tarafından yaralı halde bulunmuş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Sönmez'in hastaneye getirilmesi sonrası yakınları ise hastane bahçesinde bilinmeyen nedenle tekme, yumruk ve sopalarla birbirine girmişti. Hastane bahçesinde yaşanan kavgaya jandarma ve hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etmişti.



Hüseyin Sönmez, yaklaşık 1 haftadır yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN