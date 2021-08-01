Av tüfeğiyle oynarken kuzenini vurdu
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Av tüfeğiyle oynarken kuzenini vurdu

Av tüfeğiyle oynarken kuzenini vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Alucra ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, boş zannettiği av tüfeğiyle oynadığı sırada tüfeğin ateş almasıyla birlikte 15 yaşındaki kuzenini boynundan yaraladı.

Giresun'un Alucra ilçesinde 14 yaşındaki çocuk, boş zannettiği av tüfeğiyle oynadığı sırada tüfeğin ateş almasıyla birlikte 15 yaşındaki kuzenini boynundan yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Alucra ilçesine bağlı Tohumluk köyü Tomo mezrasında meydana geldi. 14 yaşındaki Y.R.A., evde bulunun av tüfeğini boş zannederek oynamaya başladı. Y.R.A. o sırada tüfeğin tetiğini düşürünce evin bahçesindeki 15 yaşındaki kuzeni F.P.'yi boynundan yaraladı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan F.P., karayoluyla Giresun Devlet Hastanesine sevk edildi, Y.R.A. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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