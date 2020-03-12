Av tüfeğiyle öldürdü, iki gün sonra jandarma ekiplerince yakalandı Sakarya'nın Hendek ilçesinde av tüfeğiyle bir kişiyi öldüren şüpheli jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde av tüfeğiyle bir kişiyi öldüren şüpheli jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, 10 Mart 2020 tarihinde Hendek ilçesi Yeşilvadi Mahallesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, B.K., isimli şüpheli henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı Ziya Zülküf Yayan isimli bir kişiyi av tüfeği ile yüz bölgesine ateş ederek öldürdü. Yaşanan olay sonrası Zülküf Yayan olay yerinde hayatını kaybederken, B.K., isimli şüpheli ise kayıplara karışmıştı. İhbarın üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay sonrası firar eden B.K. isimli şüphelinin Yeşilvadi Mahallesindeki saklandığı evin yerini tespit eden JASAT ekipleri Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak operasyon gerçekleştirdi.



Yapılan operasyon sonucu cinayet şüphelisi B.K., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA