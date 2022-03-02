Av tüfeğiyle kapısına dayanan eşinden KADES ile kurtuldu - Haberler

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Av tüfeğiyle kapısına dayanan eşinden KADES ile kurtuldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Av tüfeğiyle kapısına dayanan eşinden KADES ile kurtuldu

ESKİŞEHİR'de Ali A., boşanma aşamasındaki eşinin oturduğu evin kapısına av tüfeğiyle geldi.

ESKİŞEHİR'de Ali A., boşanma aşamasındaki eşinin oturduğu evin kapısına av tüfeğiyle geldi. Korkan S.A., Kadın Destek Uygulaması'ndan ( Kades ) yardım talep edince Ali A., gözaltına alındı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Cunudiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ali A., av tüfeğiyle boşanma aşamasında olduğu S.A.'nın yaşadığı eve gitti. S.A., eşinin tüfekle kapıya dayanmasıyla korkunca daha önce cep telefonuna yüklediği KADES uygulamasının butonuna bastı. S.A.'nın ihbarının ardından 2 dakika içinde polis ekipleri adrese ulaştı. Polis, Ali A.'yı tüfekle yakalayarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan Ali A. hakkında, daha önce eşine yaklaşmaması için önleyici ve koruyucu tedbir uygulandığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Polis, KADES, Güncel, Haberler

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