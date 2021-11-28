Av tüfeğiyle kalbinden vurulan büyük ak balıkçıl öldü

HATAY'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda, kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle kalbinden vurulduğu belirlenen büyük ak balıkçıl, tedavi uygulanan klinikte, veteriner hekimlerin müdahalesine rağmen öldü.

Göçmen kuşların önemli duraklarından Milleyha Sulak Alanı çevresinde devriye gezen polis ekipleri, kumsalda uçamayan, yaralı kuşu fark etti. Ekipler, büyük ak balıkçıl türünde olduğu belirlenen yaralı kuşu, alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Klinikte tedavi uygulanan büyük ak balıkçıl, veteriner hekimlerin müdahalesine rağmen öldü. Ekipler, kuşu av tüfeğiyle vuran şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.