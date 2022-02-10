Av tüfeğiyle dehşet saçtı, 'Korkutmak istedim' dedi

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta boşanmak üzere olduğu eşi Gülten Yankın'ı (28) av tüfeğiyle iki kez ateş ederek öldürmekle suçlanan Emrah Yankın (29), "Sadece korkutmak için ateş ettim" diye kendini savundu. Emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde verdiği ifadelerde, "Eşimi 3 aydır öldürmeyi düşünüyordum" sözlerinin sorulması üzerine Yankın, "Şok halinde verdiğim ifadelerde ne dediğimi hatırlamıyorum" diye konuştu.

Olay, 16 Eylül 2021'de Çaydamar Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Yankın, boşanma aşamasındaki eşi Gülten Yankın'ın evine gitti. Kapıyı açan eşini av tüfeğiyle ateş ederek öldüren Emrah Yankın, kaçtı. Emrah Yankın, takip sonucu ailesinin evinin bulunduğu Kozlu ilçesine bağlı Kumtarla köyünde yakalandı. Tutuklanan Emrah Yankın hakkında, 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' ve 'tehdit' suçlarından dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Emrah Yankın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi yöntemiyle cezaevinden katıldı. Duruşmada, Gülten Yankın'ın ailesi ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Emrah Yankın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı diğer tanıkların dinlenmesi için erteledi.