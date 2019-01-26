Av Tüfeğiyle Başından Vurulan Çocuk Öldü

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 10 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Pınarcık köyünde yaşayan Burak K. (10), ağabeyi İ.K. (13), S.Y. (16) ve Y.T. (16) ile Değirmenaltı mevkisindeki ormanlık alana gitti. Çocuklar, tavşan avlamak için yanlarında getirdikleri tüfekle oynadıkları sırada silahın bir anda ateş alması sonucu Burak K. başından vuruldu.

Diğer çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Burak K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından çocuğun cesedi, otopsi için Altıntaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan çocuklar da İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA