Av tüfeğiyle ateş ettiği otomobildeki çocuğu ağır yaralayan zanlı yakalandı
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Av tüfeğiyle ateş ettiği otomobildeki çocuğu ağır yaralayan zanlı yakalandı

08.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:58
Av tüfeğiyle ateş ettiği otomobildeki çocuğu ağır yaralayan zanlı yakalandı

Aksaray'da av tüfeğiyle ateş ettiği park halindeki otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuğu ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da av tüfeğiyle ateş ettiği park halindeki otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuğu ağır yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Selçuk Bulvarı'nda, 4 yaşındaki Ramazan Dokuyucu'nun bulunduğu otomobile av tüfeğiyle 4 el ateş edip kaçan Mevla Verdi E, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Laleli Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Aksaray'da 4 Aralık'ta Kenan Dokuyucu, Selçuk Bulvarı'nda, 4 yaşındaki oğlu Ramazan'ın bulunduğu otomobilini park ederek fatura yatırmaya gitmiş, bu sırada av tüfeğiyle araca 4 el ateş edilmesi sonucu çocuk ağır yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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