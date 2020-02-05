Av tüfeğini temizlerken yaralandı
Haberler » Güncel » Av tüfeğini temizlerken yaralandı - Haber

Av tüfeğini temizlerken yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde av tüfeğini temizleyen kişi, silahın ateş alması sonucu yaralandı.

05.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:52
Av tüfeğini temizlerken yaralandı

'ın ilçesinde av tüfeğini temizleyen kişi, silahın ateş alması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesi Çakıreşme köyünde yaşayan Yunus K. tarlasında av tüfeğini temizlemek istedi.

Silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan Yunus K, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler