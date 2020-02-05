Av tüfeğini temizlerken yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde av tüfeğini temizleyen kişi, silahın ateş alması sonucu yaralandı.
05.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:52
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde av tüfeğini temizleyen kişi, silahın ateş alması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahta ilçesi Çakıreşme köyünde yaşayan Yunus K. tarlasında av tüfeğini temizlemek istedi.
Silahın kazara ateş alması sonucu yaralanan Yunus K, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA