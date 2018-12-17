Av Tüfeğini Temizlerken Yaralandı
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde av tüfeğini temizleyen çocuk, silahın ateş alması sonucu yaralandı.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde av tüfeğini temizleyen çocuk, silahın ateş alması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ortaca köyünde yaşayan U.D. (13), evdeki av tüfeğini temizlemek istedi.
Silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan U.D, 112 Acil Servis ekiplerince Gerger Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
U.D, buradaki ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA