Av Tüfeğini Temizlerken, Kendini Vurdu

MANİSA'nın Şehzadeler İlçesi'nde, Emin A. (65) temizlerken yere düşürdüğü av tüfeğinin ateş alması sonucu omzundan yaralandı.

Olay, Yarhasanlar Mahallesi 2305 sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Emin A., evde yalnız olduğu sırada, iddiaya göre kendisine ait av tüfeğini temizlemeye başladı. Emin A. av tüfeğini elinden düşürmesi sonucu, silahın ateş alması sonucu sol omzundan vuruldu. Silah sesini duyan komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Emin A., sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Emin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Manisa