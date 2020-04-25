Av tüfeği ile vurulan köpeğin failinin bulunulması isteniyor
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Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Haber

Av tüfeği ile vurulan köpeğin failinin bulunulması isteniyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş köpek ölüsü bulundu.

25.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 25.04.2020 15:05
Av tüfeği ile vurulan köpeğin failinin bulunulması isteniyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş köpek ölüsü bulundu. Hayvan severler köpeği vuranların yakalanmasını istiyorlar.

Alifakı Mahallesi'nde evinin yakınında bir sokak köpeğini sırtından vurularak öldürülmüş halde bulan Nevzat Durmaz, durumu yetkililere bildirdi.

Polis, köpeğin sırtından av tüfeğiyle vurulduğunu tespit ederek, olayla ilgili araştırma başlattı.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Tarsus Temsilcisi Aslı Gözen'de saldırganın yakalanarak cezalandırılmasını istedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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