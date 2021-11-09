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Av tüfeği ile oynarken sehven eniştesini vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Av tüfeği ile oynarken sehven eniştesini vurdu

Van'ın Muradiye ilçesinde av tüfeği ile oynayan 12 yaşındaki çocuk, sehven eniştesini vurdu.

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde av tüfeği ile oynayan 12 yaşındaki çocuk, sehven eniştesini vurdu.

Edinen bilgilere göre olay, Muradiye'nin Karahan Mahallesi'nde meydana geldi. 12 yaşındaki Y.A., av tüfeği ile oynarken evlerine misafir olarak gelen eniştesini yanlışlıkla vurdu. Yaralanan A.S. (35) kaldırıldığı Muradiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - VAN

Av tüfeği ile oynarken sehven eniştesini vurdu

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