Av tüfeği ile komşusunu yaralayan şahsa 12 yıl hapis
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Av tüfeği ile komşusunu yaralayan şahsa 12 yıl hapis

Av tüfeği ile komşusunu yaralayan şahsa 12 yıl hapis
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında husumet olan komşunu tüfekle vurarak yaralayan şahsa 12 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aralarında husumet olan komşunu tüfekle vurarak yaralayan şahsa 12 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 4 Haziran 2020 tarihinde İzmit Gülbahçe Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Emin Y. (50), daha önceden aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen Hamza T.'nin (44) evinin önüne giderek av tüfeği ile ateş etmeye başladı. Hamza T. de evinde bulunan av tüfeği ile Mehmet Emin Y.'ye karşılık verdi. Çıkan çatışmada birbirine ateş eden her 2 şahıs da vurularak yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayın ardından gözaltına alınan 2 şahıs da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

12 yıl 1 ay hapis

Olayın ardından Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar Mehmet Emin Y., Hamza T., ve taraf avukatları hazır bulundu. İlk önce savunma yapan sanıklar, öldürme kastı ile hareket etmediklerini beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Hamza T.'nin beraatine, Mehmet Emin Y.'nin ise 'kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla tehdit' suçundan 12 yıl 1ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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