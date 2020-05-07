Av tüfeği ile iş yerine ateş açan 4 şüpheli yakalandı
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Av tüfeği ile iş yerine ateş açan 4 şüpheli yakalandı

Av tüfeği ile iş yerine ateş açan 4 şüpheli yakalandı
07.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:17

Kayseri'nin Talas ilçesinde av tüfeği ile iş yerine ateş açan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde av tüfeği ile iş yerine ateş açan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Talas İlçesi Kamber Mahallesinde süt toplama işi yapan iş yerine geçtiğimiz pazartesi günü av tüfeği ile ateş edildiği bilgisinin alınması üzerine Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı araştırma sonucunda A.K., F.K., İ.A. ve A.K.'nin olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Yakalanan 4 kişinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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