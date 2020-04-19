Av tüfeği ile intihar etti SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Medine T. (36) evinde av tüfeği ile intihar etti.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, Medine T. (36) evinde av tüfeği ile intihar etti. Kaynarca Orta Mahalle'de yaşayan ve bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Medine T., öğle saatlerinde eşinin evden ayrılmasının ardından av tüfeğiyle intihar etti. Medine T.'yi cep telefonu ile arayan ancak ulaşamayınca eve gelen Özcan T., eşini kanlar içinde görünce durumu 112 Acil'e bildirdi. Eve gelen 112 Acil ekibi, Medine T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis evde incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA