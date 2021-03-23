Av sezonun sonlarına doğru Trabzon açıklarında kendini gösterdi ama fiyatı el yakıyor
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Av sezonun sonlarına doğru Trabzon açıklarında kendini gösterdi ama fiyatı el yakıyor

23.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:13
Av sezonun sonlarına doğru Trabzon açıklarında kendini gösterdi ama fiyatı el yakıyor

Karadeniz'de bu sezon gel gitleri yaşayan hamsi, ince olmasından dolayı zaman zaman avlanması yasaklanırken sezonun bitmesine bir aydan az süre kala kendini Trabzon açıklarında gösterirken, balıkçılarda geç gelen hamsinin sevinci yaşandı.

Karadeniz'de bu sezon gel gitleri yaşayan hamsi, ince olmasından dolayı zaman zaman avlanması yasaklanırken sezonun bitmesine bir aydan az süre kala kendini Trabzon açıklarında gösterirken, balıkçılarda geç gelen hamsinin sevinci yaşandı.

Trabzon açıklarında avlanan ve kilosu 40 TL'den satılan hamsi pahalı olmasına rağmen yine de alıcı bulurken, balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, son zamanların en iyi hamsisini sattıklarını söyledi.

Tezgahlarda iriliğine göre kilosu 20-40 TL'den satılan hamsi yine de vatandaşların vazgeçilmezi olduğunu belirten Çoğalmış, "Trabzon açıklarında avlandı. İri seçme hamsi. Son zamanların çıkan en iyi hamsisi. Kilosu 40 TL. İnce hamsi 20, iri hamsi 40 TL. Piyasada şoklu hamsi de bulunuyor. Hamsi sezonun kapanma döneminde böyle ara ara ortaya çıkar. Bu sene de öyle oldu. Dolayısıyla sezon bitimine doğru biraz daha irilenir diye düşünüyorum. Sezon başında böyle hamsi pek yoktu, ince idi. Bir iki ay üzerine ilk kez iri hamsi çıktı. Vatandaş fiyatı pahalı buluyor ancak hamsi bölgemizin geleneksel balığı olduğu için talep görüyor" dedi. - TRABZON

Av sezonun sonlarına doğru Trabzon açıklarında kendini gösterdi ama fiyatı el yakıyor
Av sezonun sonlarına doğru Trabzon açıklarında kendini gösterdi ama fiyatı el yakıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 15:14:47. #1.14#
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