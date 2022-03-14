Av sezonu sona erdi, denetimler devam ediyor

KAYSERİ (İHA) - 2021-2022 Av sezonu Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca ülke genelinde av sezonu sona erdi, denetimler ise devam ediyor.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri kentin farklı noktalarında yasa dışı avcılık denetimlerinde bulundu. Av ve yaban hayvanları eş tutma, üreme, yavru büyütme dönemine girdiği için bu dönemde denetimler daha fazla önem kazanmakta olup avcıların sadece belirtilen tarih aralıklarında av yapmaları gerekmektedir. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yasa dışı avcılık ile ilgili tüm ihbarlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüze yapılabilir" denildi. - KAYSERİ