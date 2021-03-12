Av sezonu sona erdi
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Av sezonu sona erdi

12.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:12
Av sezonu sona erdi

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de Merkez Av Komisyonu Kararları doğrultusunda 2020-2021 av dönemi kapatılarak avlanma yasağı başladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'te de Merkez Av Komisyonu Kararları doğrultusunda 2020-2021 av dönemi kapatılarak avlanma yasağı başladı.

Merkez Av Komisyonundan yapılan açıklamada, "Sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunması, geliştirilmesi, avlanmaların kontrol altına alınması, avcılığın düzenlenmesi, av kaynaklarının milli ekonomi açısından faydalı olacak şekilde değerlendirilmesi maksadına yönelik olarak 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü maddesi çerçevesinde toplanıldı. Merkez Av Komisyonu 2020-2021 av dönemine ait avcılığın düzenlenmesine ilişkin 19 sayılı kararı almış ve alınan bu karar 12 Ağustos 2020 tarih ve 31211 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu karar 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evrelerini göz önünde bulundurarak 22 Ağustos 2020- 07 Mart 2021 tarihleri arasını av sezonu olarak belirlemiş olup, bu ay tüm yurtta genel av yasağı başlamıştır. Av sezonunun kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığını, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu, özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplamaması gerekmektedir. 2021-2022 av dönemine ilişkin av sezonu, 2021 yılı Mayıs ayında toplanacak merkez av komisyon toplantısı neticesinde belirlenecek. 2021-2022 av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihler yeniden belirlenecektir. 2021-2022 av dönemine ilişkin av sezonu Merkez Av Komisyon Toplantısı neticesinde alınacak kararın Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte kamuoyuna duyurulacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımızca ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmektedir" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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