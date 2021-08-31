Av sezonu geldi satışlar arttı
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Av sezonu geldi satışlar arttı

Av sezonu geldi satışlar arttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de balık avı ürünleri satan esnaf 1 Eylül'de başlayacak olan av sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehir'de balık avı ürünleri satan esnaf 1 Eylül'de başlayacak olan av sezonu için hazırlıklarını tamamladı.

Denizlerde avlanma sezonu 1 Eylül 2021 tarihinde başlayacak, 15 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Kalkacak olan av yasağı için gün saymaya başlayan esnaf, dört gözle sezona girmeyi bekliyor. Hazırlıklarını tamamlayan av ürünleri satıcıları, satışlarında yüzde 60 artış yaşandığını belirtti. Geçen yıl korona virüs ve Marmara Denizi'ndeki müsilaj nedeniyle balık avının azalması, av ürünlerindeki satışları düşürürken, satıcılar bu yılın satışlarından memnun.

"Hem fiyatlar hem de satışlar arttı"

Eskişehir'de 25 yıldır balık avı ürünleri satan Mithat Gelici, yeni av sezonuna hazır olduklarını dile getirerek "Av yasağının kalkmasına az bir süre kaldı. Günler öncesinden hazırlıklarımızı tamamladık. Satışlarımızda yüzde 60 artış oldu. Güzel bir sezon olacağını düşünüyoruz. Şehir dışından müşterilerimiz de oluyor. Onlar da av sezonunun açılmasını bekliyor. Pandemiden sonra av ürünlerinde en çok satış bu dönemde oldu. Vatandaşlarımız balık oltası, çizme ve balık yemi gibi birçok ürün alıyor. İnsanlar artık evden bunaldığı için dere veya gölette balık tutuyor. Bu da bizim satışlarımızı olumlu etkiliyor. Fiyatlarımızda yüzde 15'e yakın yükselme var. Satışlarımızda ise yüzde 60 artış bulunuyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Av sezonu geldi satışlar arttı
Av sezonu geldi satışlar arttı
Av sezonu geldi satışlar arttı
Av sezonu geldi satışlar arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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