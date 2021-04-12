Av sezonu dışında avlanmaya çıktılar, tüfeklerinden oldular
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Av sezonu dışında avlanmaya çıktılar, tüfeklerinden oldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Av sezonu dışında avlanmaya çıktılar, tüfeklerinden oldular

Edirne'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalarda, av sezonu dışında avlanmaya giden 3 kişi yakalandı.

Edirne'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışmalarda, av sezonu dışında avlanmaya giden 3 kişi yakalandı. Kaçak avcılık yapan şahıslara idari işlem yapılırken, av da kullandıkları takozsuz tüfeklere de el konuldu.

Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte olay yerine giden DKMP ekipleri, av sezonu dışında avlanmaya giden 3 kişi tespit etti.

3 şahsa av sezonu dışında avlanmaktan idari işlem yapılırken, şahıslara ait takozsuz tüfeklere el konulduğu açıklandı. - EDİRNE

Av sezonu dışında avlanmaya çıktılar, tüfeklerinden oldular
Av sezonu dışında avlanmaya çıktılar, tüfeklerinden oldular
Av sezonu dışında avlanmaya çıktılar, tüfeklerinden oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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