Av sezonu dışında avcılığa geçit yok Kırklareli'de av sezonu başlamadan avcılık yaptığı tespit edilen 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kırklareli'de av sezonu başlamadan avcılık yaptığı tespit edilen 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri av sezonu başlamadan yasadışı avcılığa geçit vermiyor. Ekipleri bölgede yaptıkları kontrol ve çeşitli çalışmalarda sezon dışında avcılık yapan 2 şahıs olduğunu tespit etti. Şahıslar hakkında süresi dışında avcılık yapmaktan işlem yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA