Av sezonu başladı, zincir marketlerde reyonlar balık doldu Av sezonunun açılmasıyla balık reyonları renklendi.

Av sezonunun açılmasıyla balık reyonları renklendi. Zincir marketlerde bulunan balık reyonları sezonun ilk ürünleriyle doldu taştı.

Av sezonunun başlamasıyla zincir marketlerde balık reyonları doldu. Pandemi döneminde vatandaşlar balık tüketimi artırırken özellikle hijyen koşullarına da dikkat etti. Marketlerin balık reyonlarında ve balık tezgahlarında paketli dilimlenmiş balıklara tüketiciler daha çok talep gösterdi. Pandemi döneminde balığa gösterilen talep artışı hakkında açıklama yapan zincir marketin Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç, bu dönemde vatandaşların kalite ve hijyen beklentisinin arttığını söyledi.

Bu yıl balık sezonu için beklentiklerin yüksek olduğunu kaydeden Alkaç, fiyatların henüz tam olarak şekillenmediğini ancak sezonun genelinde umutlu olduklarını söyledi.

"Balıkta boy ölçümü çok önemli"

Balıkların boy ölçümü ve avlanma standartları hakkında da konuşan Alkaç, "Balıkta boy ölçümü, balığın sürdürülebilirliği açısından son derece önemli. Gelecekte denizlerde daha çok ve daha bol balık olması için balık boylarına dikkat edilmesi gerekiyor. Av ve boy yasaklarına uygun şekilde kalite standartlarına dikkat edilmesi gerekiyor, balıkların raflarda belirli kalite standartlarında yerini alması gerekiyor" diye konuştu.

Balık için hijyen koşullarının ne olması gerektiği ilgili de açıklama yapan Alkaç, "Tüm balıklarda civa, kurşun, kadmiyum ağır metal analizleri akredite laboratuvarlarda yaptırılarak uygun olan ürünlerin raflara konulması gerekiyor. Belirli standartlara ulaşmış boylarda balık satışı yapılmalı. Biz mağazalarımızda ithal ettiğimiz dondurulmuş tüm ürünlerimizin sudan çıktıktan hemen sonra şoklanmasını sağlıyoruz. Şoklama sırasında ürünün et kalitesini en yüksek düzeyde tutmak için yapılması gereken glaze işleminde sadece su kullanıyoruz" dedi.

"Pandemi döneminde çüpra levrek ve alabalık tüketiminde 2 katına yakın bir artış oldu"

Alkaç, "Vatandaşlar pandemi döneminde balık tüketimini artırdı. Pandemi döneminde çüpra levrek ve alabalık tüketiminde 2 katına yakın bir artış oldu. Balık içerdiği besin değerleri açısından daha fazla tüketildi. Vatandaşlar bu dönemde kalite beklentisini artırdı. Bu süreçte balıklarda paketli ürün satışına başladık, tüketicinin hijyen beklentisini karşılamaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Balığa QR kodlu takip

Mağazalarında balık reyonlarında uyguladıkları QR kod uygulamasından da bahseden Alkaç, "Müşterilerimize balığın menşei, yakalandığı bölge, avlandığı tekne, hasat edildiği tarih, yetiştiriciliğinde kullanılan yem, yetiştirildiği yer, hangi kuluçkahaneden alındığı gibi bilgileri kayıt altına alıyoruz. Bu bilgiler satış aşamasında kasalara veya poşetlere konulan QR barkod ile müşterilerin bilgisine sunuluyor. Bu şekilde balığın ağdan tabağa hayat hikayesini müşterilerimiz ile paylaşabiliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA