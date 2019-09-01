Av sezonu başladı, trabzon'da ağlara istavrit takıldı

01.09.2019 17:04

KARADENİZLİ balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle yeni sezona başladı. Trabzon'da gece yarısı 'Vira bismillah' diyerek, denize açılan balıkçıların ağlarına istavrit takıldı. Tezgahlarda istavritin kilosu, 10 liradan satılırken, sezondan umutlu balıkçılar, havanın soğumasıyla balık çeşidinin artmasını bekliyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Karadeniz'de Trabzonlu balıkçılar da yeni av sezonu için son hazırlıklarını tamamladı. 'Vira bismillah' diyerek, sezonu açan balıkçılar, ağlarını gece yarısından sonra Karadeniz'e bıraktı. Denize açılan balıkçıların yakaladığı balıklar da Trabzon'da tezgahlara konuldu. Balık pazarında hareketlilik olurken, yeni sezonda tezgahları dolduran istavritin kilosu, 10 liradan satışa sunuldu.

'DENİZLERİMİZ HALA SICAK'

Karadeniz'in halen sıcak olduğunu belirten balıkçı Emir Avcı, "Ayın 1'i itibarıyla deniz sezonu açıldı. Denizlerimiz hala sıcak. Bu yüzden palamut yok. İstavrit, somon ve ince balık takılıyor ağlara. Deniz suyunun soğuması ile birlikte balıklar bollaşacaktır. Bizler çok umutluyuz. İlk gün müşteri potansiyeli çok güzel. Bundan sonra da tezgahta balık çeşitlendikçe müşterilerimiz artacaktır" dedi.

'YAĞIŞLAR BALIĞI ETKİLEDİ'

Bölgede sel felaketi ile yağışların balığı olumsuz etkilediğini dile getiren balıkçı Temel Özdemir, "Av yasağı kalktı. İlk günden bir şey anlamadık. Sadece istavrit var. Seller, bölgemizdeki yağışlar çok fazla etkiledi balığı. Müşteri balık arıyor, çeşit bulamıyor. 10 lira istavrit, onu tercih ediyorlar. Öteki balık çeşitleri çok pahalı" diye konuştu.

'UCUZ VE KALİTELİ BALIK SATACAĞIZ'

Sezondan umutlu olduklarını belirten Gökmen Aydın ise "İlk gün istavrit bol. Havalar soğuduğu zaman her çeşit balığı tezgahlarımıza koymaya başlayacağız. Deniz sıcak. Balık soğuğa kaçıyor. Fiyat iyi. Vatandaş meraklanmasın, çok balık yenecek bu yıl. Balık bizim sularımıza geldi. Kaçması mümkün değil. Bu sezon ucuz ve kaliteli balık satacağız" dedi.

'BU SENE ÇOK UMUTLUYUZ'

Balıkçı Yasin Demir de "Bugün palamut yok. İstavrit yoğunlukta. Sezonun ilk günü. Deniz suyu 23 derece. Biraz daha su soğumaya başlayınca tezgahlarda şenlik havası olacak. Çeşitler artacak. Tutulan balığın kalitesi artacak. Ümitsizliğe kapılmamak lazım. Bu sene çok umutluyuz. Müşteriler de sezondan önce 25 ile 30 liraya sattığımız istavriti tezgahta 10 liraya görünce mutlu oldu. Müşterilerimiz ilk günü iyi karşıladı" diye konuştu.

Kaynak: DHA