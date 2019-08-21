Av sezonu açılıyor

21.08.2019 13:14

Beypazarı Genç Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ramazan Punarcıoğlu, 2019-2020 av sezonunun 24 Ağustos'ta birinci grup kuşlar (bıldırcın, üveyik) ve ikinci grup memeliler (yaban domuzu, çakal) avı ile açılacağını bildirdi.

Punarcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, av sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Bu sene bıldırcında avlanma limiti 10'da kaldı. Üveyiğin 3'e domuzun ise 2'ye düşürüldü. Ayrıca avlanma günleri de belirlendi. Bıldırcın için çarşamba, cumartesi ve pazar günü, yaban domuzu ve çakal için ise bugünlere ek olarak salı günleri de av yapılabilecek. Yeni av sezonunda tüm avcı arkadaşlara, kazasız, belasız, kurallara ve vicdani limitlere uygun bir şekilde bereketli av geçirmelerini dilerim." dedi.

Avcılara seslenen Punarcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerden ricamız gittiğiniz meralarda, kamp kurduğunuz ve mola verdiğiniz alanları temiz bırakmaya özen gösterin. Çeşme başlarını ve yalakları temiz bırakalım, her yönüyle örnek bir davranış sergileyelim. Yıllardan beri süre gelen bu asil geleneğin, asil birer ferdi olarak camiayı ve kendimizi küçük düşürücü hareketlerden kaçınalım, iyi ve güzel davranışlarla örnek ve asil bir avcı olduğumuzu gösterelim. Her şey gönlünüzce olsun."

Kaynak: AA