Av sezonu açıldı, tezgahlar canlandı
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Av sezonu açıldı, tezgahlar canlandı

Zonguldak'ta av yasağının bitmesi sonrası sezonun ilk balıkları tezgahlardaki yerlerini aldı.

Av sezonu açıldı, tezgahlar canlandı
02.09.2020 12:58 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:03

Zonguldak'ta av yasağının bitmesi sonrası sezonun ilk balıkları tezgahlardaki yerlerini aldı.

Denizlerde av yasağının kalkmasının ardından 1 Eylül itibariyle balıkçılar denize açıldı. Yeni sezondan umutlu olan balıkçılar geçen sezon kendini göstermeyen palamut balığının bu sezon yüzleri güldüreceğini belirtti. "Vira Bismillah" diyerek açılan balıkçıların ağlarına mezgit, istavrit ve palamut takıldı. Palamutun tanesi 12,5 TL'den satışa sunulurken istavrit 30-40, mezgit 20, 25 TL'den alıcı buldu.

Yeni sezondan umutlu olan ve geçen sezon kendini göstermeyen palamut balığının bu sezon yüzleri güldüreceğini ifade eden balıkçı Bayram Yılmaz,

2019 yılına rağmen yüzde 70 daha verimli gibi görünüyor. İnşallah hepimiz için hayırlı olsun. Şuan tezgahlarımızda mezgit, istavrit ve palamut var. Bu sene bütün temenniniz balığın bol olması. Bu sene palamutun bol olduğu belli şuanda görüntü o kilo olarak 250-300 gram 20 gün sonra 800 gram, 1 kilo civarlarına çıktığı zaman palamut tam palamut olacak. İnşallah hayırlı olacak bu seneden umutluyuz. Fiyatlar şuan palamut 12,5 lira, mezgit 20-25 lira istavrit 30 -40 şuan bu fiyatlar balık bollaştıkça fiyatlar düşecektir" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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